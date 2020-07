Fondi Lega, da Film Commission lettera da una pagina per chiedere 1 milione alla Lombardia. In tre giorni via libera della giunta (Di giovedì 23 luglio 2020) Si potrebbe pensare che l’erogazione di un milione di euro da parte di un’istituzione pubblica richieda lunghe analisi prima di essere concessa. Invece, la lettera con cui a novembre 2015 Alberto Di Rubba, ex presidente della Lombardia Film Commission, chiede tale somma alla Regione è lunga una paginetta e poco più. Tanto basta per convincere in appena tre giorni la giunta guidata da Roberto Maroni a deliberare il versamento. E anche un anno dopo, a fine 2016, sono sufficienti a Di Rubba poche righe per ottenere l’ok dalla Regione a impiegare quel contributo per l’acquisto di un capannone a Cormano. Un acquisto a prezzo gonfiato, secondo i pm di Milano Eugenio Fusco ... Leggi su ilfattoquotidiano

