Fiocco rosa per Stash dei The Kolors: il sesso del bebé rivelato con una canzone dei Beatles (Di giovedì 23 luglio 2020) Stash dei The Kolors aspetta una bimba dalla compagna Giulia Belmonte: il cantante ha annunciato su Instagram il sesso del bebé con il brano “And I Love Her” dei Beatles. Stash dei The Kolors diventerà presto papà di una bimba. La lieta notizia è stata comunicata dallo stesso cantante con un annuncio piuttosto originale su Instagram. L’artista, infatti, si è esibito suonando con la sua chitarra le note di “And I Love Her” dei Beatles. Chiarendo così i misteri sul sesso del nasciuro: effettivamente la canzone suonata dal papà non è stata scelta a caso. Infine, Stash ha esclamato a fine esibizione: “E’ femmina!”. A ... Leggi su nonsolo.tv

IndacoXD : @federicovizo87 Attento, potrebbe decidere di farme un altro per colpa dell'ecstasy... Sarà fiocco blu o di nuovo rosa??????? - icarvsplume : RT @inwonderlandda: Fiocco rosa per Stash ?????? - inwonderlandda : Fiocco rosa per Stash ?????? - perriesarmss : unpopular opinion che dovrebbe essere condivisa da tutti: non so se si usa in tutta Italia, ma da me c'è questa usa… - circusfans_ita : Ieri 22 luglio è venuta alla luce la piccola Lia, figlia di Ricky Zavatta e Sara Monti Condesnitt. Ai neogenitori e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa in casa Superga 48: è nata la piccola Anna Bovienzo spoletosport.it Fiocco rosa in casa Superga 48: è nata la piccola Anna Bovienzo

Fiocco rosa in casa Superga 48. È nata questa mattina all’ospedale di Spoleto la piccola Anna Bovienzo, figlia dell’attaccante rossoblu Giovanni e di mamma Benedetta.

Stash futuro papà! Per il cantante in arrivo un fiocco di colore…

Il cantante dei The Kolors Stash, classe 1988, annuncia sui social il sesso del primo figlio dalla fidanzata Giulia Belmonte in dolce attesa. E’ femmina! Fiumi di commenti di congratulazioni per la ...

Fiocco rosa in casa Superga 48. È nata questa mattina all’ospedale di Spoleto la piccola Anna Bovienzo, figlia dell’attaccante rossoblu Giovanni e di mamma Benedetta.Il cantante dei The Kolors Stash, classe 1988, annuncia sui social il sesso del primo figlio dalla fidanzata Giulia Belmonte in dolce attesa. E’ femmina! Fiumi di commenti di congratulazioni per la ...