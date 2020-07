Film Commission: Maroni si difende (Di giovedì 23 luglio 2020) Roberto Maroni va al contrattacco. Dopo la bufera scoppiata sulla Lombardia Film Commission e sul "regalo" di un milione di euro alla fondazione, poi stornati in gran parte da tre commercialisti di ... Leggi su ilgiorno

fattoquotidiano : ENTE FANTASMA Per le produzioni di cinema e tv 1,5 milioni nel 2013, la metà nel 2017. Il Friuli dà tre finanziamen… - fattoquotidiano : Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile: legato a compravendita “gonfiata” alla Lombardia fil… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Luglio: Fondazione lombarda bancomat dei leghisti. Film commission - andreacesqui : RT @LaNotiziaTweet: Caccia ai fondi spariti della Lega. La Finanza bussa anche al Pirellone. Accelera l’indagine sulla Lombardia film commi… - apavo75 : RT @LilianaArmato: Ma che brave persone. Modelli comportamentali esemplari! Ma quanti sono 'sti ladroni delle Lega? #RecoveryFurt_49milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Film Commission Fondi Lega, tutti i dubbi sulla compravendita della sede della Film commission sollevati davanti al Cda già nel 2018 La Repubblica Film Commission: Maroni si difende

Roberto Maroni va al contrattacco. Dopo la bufera scoppiata sulla Lombardia Film Commission e sul "regalo" di un milione di euro alla fondazione, poi stornati in gran parte da tre commercialisti di fi ...

Fondi Lega, da Film Commission lettera da una pagina per chiedere 1 milione alla Lombardia. In tre giorni via libera della giunta

Si potrebbe pensare che l’erogazione di un milione di euro da parte di un’istituzione pubblica richieda lunghe analisi prima di essere concessa. Invece, la lettera con cui a novembre 2015 Alberto Di R ...

Roberto Maroni va al contrattacco. Dopo la bufera scoppiata sulla Lombardia Film Commission e sul "regalo" di un milione di euro alla fondazione, poi stornati in gran parte da tre commercialisti di fi ...Si potrebbe pensare che l’erogazione di un milione di euro da parte di un’istituzione pubblica richieda lunghe analisi prima di essere concessa. Invece, la lettera con cui a novembre 2015 Alberto Di R ...