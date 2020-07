Fifa 21 Official Reveal trailer disponibile! Cantona nuova icona! (Di giovedì 23 luglio 2020) Abbiamo visto qualche breve spezzone durante la conferenza EA Play, ma il primo vero trailer di Fifa 21 è stato mostrato ufficialmente giovedì 23 luglio alle 17 ora italiana! Sarà possibile vedere in anteprima il video sul canale Youtube ufficiale di EA Sports Fifa: Il motto utilizzato è “Win as One” Fra i protagonisti del … L'articolo Fifa 21 Official Reveal trailer disponibile! Cantona nuova icona! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

