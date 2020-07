FIFA 21, nuovo trailer per il gioco in uscita il 9 ottobre (Di giovedì 23 luglio 2020) nuovo trailer di FIFA 21, la nuova edizione del famosissimo gioco dedicato al calcio, in uscita il 9 ottobre. EA Sports ha annunciato a giugno che FIFA 21 uscirà il 9 ottobre per Playstation 4, X Box One e Nintendo Switch. In occasione dell’evento di oggi dedicato ai giochi in uscita per la console Microsoft la casa di produzione ha rilasciato un nuovo trailer. Il video dura poco più di due minuti e mostra spezzoni di gameplay alternati con riprese di famosi calciatori impegnati a giocare. La nuova edizione del popolarissimo gioco di calcio presenta varie innovazioni a livello di squadre e di gameplay che sembra verranno maggiormente sfruttate su X Box e Playstation. ... Leggi su bloglive

