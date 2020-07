FIFA 21, Kylian Mbappé si prende la copertina: “Sogno che diventa realtà” (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarà Kylian Mbappé a dominare la copertina di FIFA 21: l’edizione di quest’anno vedrà l’attaccante francese del Paris Saint-Germain protagonista assoluto. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale con una nota diffusa da EA Sports in cui vengono spiegati i motivi della scelta con tanto di prime dichiarazioni anche dello stesso Mbappé. “Mentre il nostro franchise di FIFA avanza velocemente verso la prossima generazione di gioco, siamo consapevoli che l’atleta presente sulla copertina debba incarnare in maniera autentica sia il futuro del nostro videogioco che quello del calcio nel complesso“, si legge nel comunicato ufficiale EA Sports. “Kylian rappresenta la novità di quest’anno, con il ... Leggi su sportface

sportface2016 : #FIFA21 Kylian #Mbappé sarà il volto in copertina: tutta la soddisfazione dell'attaccante del Paris Saint-Germain… - ultimateteamit : *HOT* #FIFA21 #FUT #FUT21 Svelata la cover ufficiale con protagonista Kylian Mbappe - infoitscienza : EA: Kylian Mbappé è l'uomo copertina di FIFA 21 - MondoXbox : EA: Kylian Mbappé è l'uomo copertina di FIFA 21 - infoitscienza : Fifa 21, in copertina Kylian Mbappè per l'edizione Champions -