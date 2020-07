FIFA 21 in un nuovo trailer che mostra tutte le novità in arrivo sul nuovo capitolo (Di giovedì 23 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts ha svelato oggi le novità che saranno presenti in FIFA 21 di EA Sports nelle modalità di gioco preferite dai fan. Da nuove opzioni per giocare con gli amici attraverso nuovi elementi social alla maggiore possibilità di controllo nella Modalità Carriera, i videogiocatori potranno vivere il gioco più bello del mondo come mai prima d'ora. FIFA 21 celebra la nuova generazione calcistica con Kylian Mbappé, la stella del Paris Saint-Germain che sarà presente sulla copertina di tutte le edizioni disponibili in tutto il mondo a partire dal 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam."Essere sulla copertina di FIFA è un sogno che diventa realtà. Sin dai tempi in cui vivevo a Bondy e a ... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Nuovo trailer per #FIFA21. - foto_nerd : Dopo poche ore dalla presentazione della copertina del nuovo FIFA 21, sono state molte le critiche rivolte proprio… - italia_esports : RT @Izenclanproclub: #NewHeader #Rebranding #part2 #eSports #FIFA21 #FIFA #ProClubs #11v11 #iZenClan #GoiZen… - RTAllProClub : RT @Izenclanproclub: #NewHeader #Rebranding #part2 #eSports #FIFA21 #FIFA #ProClubs #11v11 #iZenClan #GoiZen #Newstart #waiting #NewSeason… - Izenclanproclub : #NewHeader #Rebranding #part2 #eSports #FIFA21 #FIFA #ProClubs #11v11 #iZenClan #GoiZen #Newstart #waiting… -