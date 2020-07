Fiat e Alfa Romeo: perquisiti gli uffici in Italia, Germania e Svizzera (Di giovedì 23 luglio 2020) La procura di Francoforte ha dichiarato mercoledì che stava conducendo ricerche nell’ambito di un’indagine internazionale sulle frodi che coinvolgono software sospettato di essere state utilizzate per occulatre le emissioni inquinanti sui motori diesel che equipaggiano veicoli di Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Iveco. Il produttore italo americano Fiat Chrysler (FCA) ha confermato che alcuni dei suoi uffici in Europa erano stati perquisiti nell’ambito di un’indagine dei magistrati tedeschi. perquisiti gli uffici di Fiat e Alfa Romeo in Italia, Germania e Svizzera a seguito di un’indagine della procura di ... Leggi su notizieora

