Fermo amministrativo per la Ocean Viking a Porto Empedocle (Di giovedì 23 luglio 2020) Un'ispezione durata undici ore da parte della Guardia costiera italiana, al termine della quale ieri l'Ocean Viking è stata sottoposta a Fermo amministrativo dalle autorità italiane a Porto Empedocle. Protesta la ong Sos Mediterranee, che parla di "palese manovra amministrativa vessatoria, volta a ostacolare il lavoro di soccorso delle navi delle ong" che ha interessato di recente quattro natanti in tre mesi. Il motivo principale del Fermo è stato comunicato dalla Guardia costiera italiana, riferisce l'organizzazione: la nave ha trasportato un numero di persone superiore a quello riportato nel Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico. In un anno di operazioni, la Ocean Viking aveva ... Leggi su agi

Ocean Viking, Guardia costiera la sottopone a fermo amministrativo

Fermo amministrativo per la Ocean Viking a Porto Empedocle

Un'ispezione durata undici ore da parte della Guardia costiera italiana, al termine della quale ieri l'Ocean Viking è stata sottoposta a fermo amministrativo dalle autorità italiane a Porto Empedocle.

