Fedez vestito da Chiara Ferragni per Dior: il video scatena il web [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Chiara Ferragni e Fedez non riescono proprio a non far parlare di sé! La coppia più social, per una ragione o per l’altra, è sempre sulla bocca di tutti. L’ultima simpatica trovata ha suscitato le simpatie dei web, scatenando reazioni di ilarità. Insomma, piacciano o meno, tutti li seguono. Ma andiamo a vedere nel dettaglio! Fedez vestito da Chiara Ferragni…FOTO Il video, pubblicato sul profilo instagram di Chiara Ferragni, mostra Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez sfilare ironicamente, con gli abiti della moglie. La donna non compare nel video, anzi riprende il rapper milanese che ... Leggi su velvetgossip

grassi_ludovica : E niente, poi c’è lei.... bionda con un vestito giallo ed è comunque gnocca. Chiara INSEGNACI. #23luglio… - aleechaye : @unchimico Come sempre, il problema sociale secondo me sta più in chi venera certe persone che in loro stesse. Togl… - dancingaiaa : Sembra quasi di essere tornati indietro nel tempo.. ?? tu vestito così, il cappellino.. quanto manchi Fede @Fedez… -