Fedez si traveste da Chiara Ferragni: tre outfit per la sfilata in un video virale (Di giovedì 23 luglio 2020) Fedez si è messo letteralmente nei panni di Chiara Ferragni prima della sfilata di Dior, in sottofondo la moglie se la ride mente lo riprende per il video che diventa subito virale sui social. Fedez si è messo nei panni di Chiara Ferragni in un video che è diventato subito virale su internet. Il rapper prima dello show di Dior - che si è tenuto ieri a in piazza Duomo a Lecce - ha provato tre outfit diversi, tutti documentati e pubblicati dalla moglie sul suo account di Instagram. Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni sono nel Salento per due eventi, l'influencer è stata invitata alla ... Leggi su movieplayer

