Fedez si traveste da Chiara Ferragni per la sfilata di Dior (foto) (Di giovedì 23 luglio 2020) Fedez si traveste da Chiara Ferragni per la sfilata di Dior e ottiene il consenso divertito dei fan che hanno visualizzato il video in massa. L'artista di Rozzano ha infatti scelto di interpretare sua moglie per uno degli eventi glamour ai quali ha preso parte la sua consorte. La coppia sta trascorrendo una breve vacanza in Puglia, che hanno trasformato anche in un'occasione di lavoro, con Chiara Ferragni che si sta dividendo tra un evento e l'altro e Fedez che, invece, si sta dedicando alla sua musica. In questi giorni, Federico Lucia ha anche intercettato Giuliano Sangiorgi e Ermal Meta per una cena tra amici. L'occasione della sfilata di Dior, per Fedez, è stata ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Fedez traveste Fedez si “traveste” da Chiara Ferragni e scherza con la moglie Music Fanpage “Paloma”, il video della nuova canzone di Fred De Palma e Annita supera il milione di visualizzazioni su Youtube

Leggi anche > Fedez si traveste da Chiara Ferragni per lo show di Dior “Paloma”, primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita a settembre, è realizzata dall’artista in compagnia della ...

Fedez si traveste da Chiara Ferragni per la sfilata di Dior (foto)

Fedez si traveste da Chiara Ferragni per la sfilata di Dior e ottiene il consenso divertito dei fan che hanno visualizzato il video in massa. L’artista di Rozzano ha infatti scelto di interpretare sua ...

Leggi anche > Fedez si traveste da Chiara Ferragni per lo show di Dior “Paloma”, primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita a settembre, è realizzata dall’artista in compagnia della ...Fedez si traveste da Chiara Ferragni per la sfilata di Dior e ottiene il consenso divertito dei fan che hanno visualizzato il video in massa. L’artista di Rozzano ha infatti scelto di interpretare sua ...