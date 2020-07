Fase 3, la manovra sale a 25 mld Proroga Cig e sforbiciata alle tasse (Di giovedì 23 luglio 2020) sale a 25 miliardi l'entita' della manovra estiva che il governo e' pronto a varare ad agosto. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a una richiesta di deficit aggiuntivo che portera' il livello dell'indebitamento netto dal 10,4% all'11,9% mentre il debito salira' dal 155,7% al 157,6%. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

C’è una manovra particolare che viene insegnata ai piloti per poter sfidare le raffiche di vento più forti nella fase di atterraggio. Si ispira ai…granchi. E funziona FinanciaLounge Contenuti offerti ...

Sampdoria, le pagelle di CM: Colley e Bereszynski, che frittata. Gabbiadini implacabie

Audero 5,5: non può fare nulla sul rigore, perde il pallone in uscita alta quando il Genoa trova il 2-1 ma c’è un evidente fallo sul numero uno doriano. L’arbit ...

