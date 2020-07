Fable annunciato ufficialmente durante Xbox Games Showcase (Di giovedì 23 luglio 2020) durante le sfasi finali dell'Xbox Games Showcase, Microsoft ha annunciato ufficialmente Fable (senza numerazione), del gioco sappiamo molto poco in quanto a parte il trailer presentato durante l'evento non sono state diffuse informazioni.Se siete curiosi potete trovarlo qui sotto: Fable sarà disponibile su PC ed Xbox Series X.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Durante le sfasi finali dell'Xbox Games Showcase, Microsoft ha annunciato ufficialmente Fable (senza numerazione), del gioco sappiamo molto poco in quanto a parte il trailer presentato durante l'event ...Playground Games ha annunciato un nuovo Fable. Si tratta di un reboot della saga? Ancora presto per dirlo, ma il trailer sembra ricalcare le atmosfere sì fiabesche, ma anche un po’ scanzonate degli or ...