“Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy si sono lasciati” (Di giovedì 23 luglio 2020) La loro storia era nata come accade in quelle delle pellicole romantiche made in Usa. E proprio in bar di New York si sono incontrati anni fa Fabio Volo e Johanna Maggy Hauksdottir. Lei non sapeva nulla di lui. Si sono innamorati. Era il 2011. I due sono diventati marito e moglie, hanno fatto due figli e tutto sembrava andare benissimo finché non è finita. Come sempre. Stando al settimanale Chi, la storia tra Fabio e Johanna è finita. Una separazione di comunw accordo anche se a decidere di mettere fine al matrimonio sarebbe stato lui. Ora Johanna è volata nelle Baleari con i figli. Islandese, di una bellezza pulita e semplice, fa l’insegnante di yoga e pilates, ha un blog molto seguito (così ... Leggi su ilfattoquotidiano

