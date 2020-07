Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati. Perché è finita (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche le più belle storie d'amore spesso hanno una fine. Secondo il settimanale "Chi" lo scrittore e la moglie islandese si sarebbero lasciati. E pensare che la loro storia d'amore era iniziata come in un film in un bar di New York nel 2011. Poi il matrimonio e due figli. Secondo i ben informati sarebbe stato lui a prendere la decisione finale. Ora lei è volata alle Baleari con i figli. Leggi su iltempo

