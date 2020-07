F1 News – Binotto “E’ ora di dare una svolta”. Cambia il modello di lavoro in casa Ferrari (Di giovedì 23 luglio 2020) Addio alla «macchina di tutti»: del telaista, dell’aerodinamico, del motorista, del verniciatore. La chiamavano la «coop rossa» e ha anche funzionato bene: nel 2017 e 2018 la Ferrari arrivò a lottare per il Mondiale, anche grazie a questo sistema, unico in F1. Da mercoledì questa organizzazione a Maranello non esiste più, le monoposto che nasceranno — e quella attuale che deve rinascere — faranno riferimento, nel bene e nel male, ai loro creatori. Enrico Cardile, David Sanchez e l’arzillo 76enne Rory Byrne (il genio aerodinamico dell’era Schumacher) per la nuova area «Performance Development». Simone Resta per l’ingegneria del telaio, Enrico Gualtieri per il motore, Laurent Mekies per le operazioni in pista. Gli stessi di prima, protagonisti di questo ... Leggi su giornal

GiuseppeFox1 : Ferrari, caos totale: l'ingresso nella squadra di Binotto con cui si 'cancella' Sergio Marchionne - repubblica : F1, nuova organizzazione Ferrari. Binotto: 'Serviva una sterzata' [di ALESSANDRA RETICO] [aggiornamento delle 17:12] - valerianom1948 : F1, nuova organizzazione Ferrari. Binotto: 'Serviva una sterzata' - quattroruote : Nuova struttura organizzativa per la Scuderia #Ferrari. Ecco le decisioni di Binotto --> - valerio_berruti : F1, nuova organizzazione Ferrari. Binotto: 'Serviva una sterzata' -