F1 Ferrari | Vettel | Mai pentito di essere venuto a Maranello

L’addio a Maranello è stato un po’ brusco visto che non ci sono state nemmeno trattative come svelato dallo stesso Binotto in Austria: “È andata così” prosegue Vettel. “Sono un professionista e devo ...anche se c’erano ancora dei potenziali posti vacanti nei top team come Mercedes e Ferrari. Nonostante ciò, Stroll sta ancora valutando de sostituire o meno il messicano con Sebastian Vettel ...