F1, Berger: “Vettel lotterebbe con la Mercedes se fosse alla Racing Point” (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo il sesto posto ottenuto in Ungheria con la Ferrari che però arrancava tremendamente, Sebastian Vettel è sembrato tornare ai vecchi fasti in cui graffiava le gare con qualcosa di personale. L’ex pilota Gerhard Berger ha esaltato il tedesco ai microfoni di F1-Insider: “Con tutto il rispetto per Sergio Perez e Lance Stroll, Sebastian Vettel sarebbe un avversario temibile già in questo 2020 se fosse al volante della Racing Point, che è una sorta di Mercedes B. Leclerc non ha avuto la minima chance di tenere testa a Vettel in Ungheria, Sebastian è tornato quello di un tempo”. Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, #Berger: '#Vettel lotterebbe con la Mercedes se fosse alla Racing Point' - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Berger: “Vettel vuole provare alla Ferrari che ha fatto un errore enorme” - BarbaraPremoli : Berger: “Vettel vuole provare alla Ferrari che ha fatto un errore enorme” - MotoriNoLimits : Berger: “Vettel vuole provare alla Ferrari che ha fatto un errore enorme” - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Berger, #Vettel e la #Mercedes di seconda mano #RacingPoint -

Ultime Notizie dalla rete : Berger “Vettel