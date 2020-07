Ezio Greggio, il papà di Romina rompe il silenzio (Di giovedì 23 luglio 2020) Ezio Greggio e Romina Pierdomenico fanno sul serio. Dopo le presentazioni con la famiglia della 27enne, il papà di Romina ha speso delle parole d'affetto nei confronti del conduttore di Striscia la notizia. Stando a quanto riferito da papà Gabriele, Ezio sarebbe una persona alla mano. La differenza d'età tra Ezio Greggio e la sua fidanzata non sembra essere un problema. Il conduttore Mediaset ha 66 anni mentre Romina 27. A Natale del 2018 i due hanno ufficializzato la relazione e da quel momento sono diventati inseparabili. Lo stesso Greggio a Capodanno del 2019 si è augurato un futuro roseo accanto alla sua fidanzata. (Continua...) Ezio ... Leggi su howtodofor

Teslaxxxx : @FebeDiCencrea Mica solo Briatore ... molti anche dello spettacolo ... ad esempio Ezio Greggio ha 40 anni in più de… - snorristorluson : @MaxxGhe Mi piaceva on coppia con Ezio Greggio - RandomFaceApp : @immaterialvoice SI, hai visto che julia roberts e lo chef di ratatouille sono il mix di SOPHIE ed Ezio Greggio - sadiexeon : RT @RandomFaceApp: SOPHIE + Ezio Greggio - f4t_ale : Stamattina in cucina mi è partito un analingus trasformatosi poi in cunnilingus,solo che ho 'toccato' il 'tasto sba… -