Eva Henger delusa dalla figlia Mercedesz, cosa è successo? (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo mesi di liti in tv e non solo, distanze incolmabili e tentativi di scuse apparenti Eva Hneger non ha ancora ritrovato la serenità con la figlia Mercedesz. L’ex pornostar è molto dispiaciuta di sentire la sua primogenita così lontana ed è certa che la responsabilità di questo cambiamento, ma soprattutto di non voler fare la pace con lei sia di Lucas Perracchi, fidanzato della ragazza. Eva Henger è tornata ad attaccare l’ex tronista che a suo avviso manipolerebbe la figlia non facendole comprendere quanto sta sbagliando. A Novella 2000 l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha parlato proprio del rapporto malsano che si è venuto a creare con la figlia nell’ultimo anno: “Mercedesz? L’avrei voluta con ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Eva Henger delusa dalla figlia Mercedesz, cosa è successo? - zazoomblog : Eva Henger di nuovo contro Mercedesz: innamorata di un manipolatore è una grande delusione - #Henger #nuovo… - BITCHYFit : Eva Henger attacca la figlia e Lucas Peracchi: “Lei è una delusione, lui un manipolatore” - Notiziedi_it : Mercedesz Henger vs Eva Henger: ancora tensioni tra le due. Ecco come vanno oggi le cose - infoitcultura : Eva Henger sulla figlia Mercedesz: 'Si è innamorata un manipolatore' -