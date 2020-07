Europa League, Milan o Roma ai preliminari: la Uefa annuncia la data (Di giovedì 23 luglio 2020) La Uefa ha annunciato le date dei preliminari di Europa League, che saranno giocati in gara secca Mancano tre giornate al termine della Serie A e ci sono ancora da giocare posizioni importanti per l’Europa League. Oltre al Napoli, qualificata di diritto alla fase a gironi per aver vinto la Coppa Italia, giocheranno la competizione anche Roma e Milan ma una delle due sarà costretta ai preliminari. La Uefa ha oggi annunciato la data in cui cominceranno le partite di qualificazione. Quello che interesserà una tra Roma e Milan andrà in scena il 17 settembre. Va ricordato, inoltre, che a ... Leggi su calcionews24

