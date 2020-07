Esplosione d’AFRICA, ci sarà. Dobbiamo capire quando (Di giovedì 23 luglio 2020) Finora ce la siamo scampata, c’è poco da dire. Ma mai abbassare la guardia, in Estate le condizioni meteo sono letteralmente marchiate a “fuoco” da una struttura anticiclonica che oramai conosciamo fin troppo bene: l’Anticiclone africano. E’ vero, il caldo eccezionale di luglio non c’è stato. Non che stiano mancando giornate bollenti, magari anche un po’ fastidiose, ma nulla a che vedere con la cattiveria dei 40°C che in passato avevano già segnato pesantemente l’andamento dell’Estate. Alla fin dei conti possiamo ritenerci fortunati, perché i segnali di ondate di caldo potenzialmente pericolose continuano a esserci e siamo in bilico tra ciò che è successo sinora – cioè sostanziale normalità stagionale – e ciò che paventavano i modelli stagionali ... Leggi su meteogiornale

