Escalation tensioni Cina-USA: Pechino costretta a chiudere consolato a Houston (Di giovedì 23 luglio 2020) In una mossa che rappresenta l’Escalation più significativa delle crescenti tensioni Cina-USA, Washington ha dato alla Cina 72 ore per chiudere il suo consolato a Houston, in Texas, citando accuse di spionaggio. Il ministro degli esteri cinese ha definito la decisione “un’Escalation senza precedenti” e ha minacciato ritorsioni pesanti, senza però fornire dettagli. Una portavoce del ministero ha anche aggiunto che, in seguito all’annuncio, l’ambasciata cinese nella capitale statunitense avrebbe ricevuto delle “minacce di morte” a causa dell'”ondata di odio” provocata da Washington. «Gli USA dovrebbero fare un passo indietro, è una scelta sbagliata», ha ... Leggi su giornalettismo

