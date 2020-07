Eros Ramazzotti smentisce il flirt con l’ex cantante di Amici, lei dice altro: “Gli ho presentato i miei genitori” (Di giovedì 23 luglio 2020) Eros Ramazzotti ha un flirt con Veronica Montali? Lei è un ex cantante di Amici e, tra i due, ci sarebbe una conoscenza di lunga data che, secondo il gossip degli ultimi tempi, potrebbe essersi trasformato in altro, specie dopo le ultime dichiarazioni. Eros Ramazzotti smentisce il flirt con l’ex cantante di Amici Intervistata dal... L'articolo Eros Ramazzotti smentisce il flirt con l’ex cantante di Amici, lei dice altro: “Gli ho presentato i miei genitori” proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu

Per Eros Ramazzotti potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina della vita sentimentale. Chiuso il capitolo Marica Pellegrinelli, il cantante potrebbe aver puntato gli occhi su di una donna ch ...Dopo la fine della sua relazione con Marica Pellegrinelli non passa settimana che ad Eros Ramazzotti non venga attribuito un nuovo flirt. Nei mesi scorsi è esploso il gossip su una possibile relazione ...