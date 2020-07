Eros Ramazzotti: flirt con Veronica Montali? Parla il cantante, la verità (Di giovedì 23 luglio 2020) Ormai ogni volta che gli viene attribuita una nuova fidanzata, Eros Ramazzotti sa a chi confidarsi: a Dagospia. Per la quarta volta nel giro di pochi mesi, il cantante è stato costretto a smentire l’ennesimo flirt con una ragazza. Ne ha le scatole piene: non capisce come mai vengano scritte pagine e pagine di gossip … L'articolo Eros Ramazzotti: flirt con Veronica Montali? Parla il cantante, la verità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Musicstradio20 : Now: Più Bella Cosa by Eros Ramazzotti on - Musicstradio20 : rock pop dance classic hits now: Più Bella Cosa by Eros Ramazzotti on - maybenadi : RT @tosoni_angelo: Eros Ramazzotti Musica è (original version) - borde_peligroja : I Belong to You (Il ritmo della passione) - Eros Ramazzotti - crazy_radioweb : #NowPlaying Eros Ramazzotti - Per le strade una canzone (feat. Luis Fonsi) #radio #webradio #ascolta #23Luglio @crazy_radioweb -