Eros Ramazzotti e Veronica Montali. Lei conferma la storia. Lui... (Di giovedì 23 luglio 2020) Li hanno avvistati a Finale Ligure sullo yacht di Ramazzotti. E Veronica Montali ora lo ammette. E Eros non nega. Quanto basta per dedurre che qualcosa sotto c'è. Eros Ramazzotti e Veronica Montali si sarebbero incontrati più volte e lei ha ammesso che "abbiamo molto in comune. E parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri problemi. D'altronde siamo tutti e due separati e abbiamo figli piccoli". E poi la chiusura che è tutta un programma: "Se son rose fioriranno". Insomma basterà avere un po' di pazienza... Leggi su iltempo

tempoweb : Eros Ramazzotti e Veronica Montali. Lei conferma la storia. Lui... #erosramazzotti #veronicamontali… - DuzziNicoletta : ???????? Ho scoperto la canzone Fino All'estasi di Eros Ramazzotti Feat. Nicole Scherzinger grazie a Shazam. - Novella_2000 : Nuovo amore per Eros Ramazzotti? Il cantante vicino ad un’ex allieva di Amici - QuotidianPost : Eros Ramazzotti, chi è il nuovo amore del cantante? - WebradioFinance : Ora in onda Eros Ramazzotti - Una donna per amico su Webradio Finance -