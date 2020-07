Eros nega il flirt con la Montali: dopo Marica “L’unico amore sono i miei figli” (Di giovedì 23 luglio 2020) Da quando Eros Ramazzotti si è separato dalla moglie Marica Pellegrinelli gli sono stati attribuiti diversi flirt. Tutti, poi, sono stati prontamente smentiti dal cantante, che ci ha tenuto a precisare che si trattava di semplici conoscenze o amicizie. La stessa sorte è toccata a Veronica Montali, che nei giorni precedenti era stata indicata come suo nuovo amore. Ramazzotti, anche questa volta, ha smentito il gossip e deluso chi voleva vederlo nuovamente innamorato. Veronica Montali, che alle spalle ha una partecipazione come allieva al talent show di Maria De Filippi Amici, non è la sua fidanzata. A dichiararlo proprio lui, che, parlando con Dagospia, ha voluto chiarire come stanno veramente le cose: Mi trovo costretto, per il ... Leggi su dilei

_DAGOSPIA_ : QUANTO EROS PER EROS (TROPPO!): IL CANTANTE NEGA IL FLIRT CON VERONICA MONTALI -

Ultime Notizie dalla rete : Eros nega Roberta Morise svela la verità su Eros Ramazzotti: cosa è... Quotidianpost.it Eros Ramazzotti: nuovo flirt con Veronica Montali?

Tuttavia, nell'ultimo periodo è affiorato un rumor che lega Eros a Veronica Montali. L'ex allieva di “Amici” vive a Loano, in Liguria, e conosce Ramazzotti da ben 15 anni e non ha affatto negato il ...

Nuovo flirt attribuito a Eros: stavolta è un’ex cantante

Chissà, se così non dovesse essere ci aspettiamo una smentita da parte di Eros, che negli ultimi tempi ha utilizzato Instagram per negare presunti flirt quali quelli con la pittrice venezuelana ...

Tuttavia, nell'ultimo periodo è affiorato un rumor che lega Eros a Veronica Montali. L'ex allieva di “Amici” vive a Loano, in Liguria, e conosce Ramazzotti da ben 15 anni e non ha affatto negato il ...Chissà, se così non dovesse essere ci aspettiamo una smentita da parte di Eros, che negli ultimi tempi ha utilizzato Instagram per negare presunti flirt quali quelli con la pittrice venezuelana ...