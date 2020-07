Erika, morta a 19 anni per l’ecstasy: arrestato il tunisino spacciatore (Di giovedì 23 luglio 2020) Erika morì poco dopo avere assunto un’ecstasy in discoteca, lo spacciatore che le diede la pasticca era sparito ma ora è stato arrestato. Morire a 19 anni per potere far parte del branco. Gli amici che si impasticcano in discoteca, e lei, che li segue e vuole provare lo ‘sballo’. Una scelta fatale, perchè l’ultima – e forse la prima – ecstasy, l’ha uccisa e oggi Erika non può più sognare. Erika Lucchesi morì lo scorso 20 ottobre in seguito ad un malore avuto in una discoteca di Vinci, in Toscana. Lo spacciatore che le diede la pasticca, un tunisino di 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze e ... Leggi su chenews

