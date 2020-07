Erdogan, il Sultano atlantico e i misteri di Santa Sofia (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi Erdogan andrà in preghiera a Santa Sofia. Appena un anno fa, prima delle elezioni amministrative, così si era rivolto alla popolazione: «Non cedete alle provocazioni, prima di riaprire Santa Sofia riempite la moschea di Sultanahmet, che è lì di fronte». Dopo avere perso con le municipali Ankara e Istanbul, il suo partito l’Akp resta in sella grazie all’alleanza con l’estrema destra dell’Mhp, il partito dei Lupi Grigi. Formazione iper-nazionalista, e al sostegno della parte tradizionalista dell’elettorato turco. Dopo un … Continua L'articolo Erdogan, il Sultano atlantico e i misteri di Santa Sofia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan Sultano Erdogan, il Sultano atlantico ei misteri di Santa Sofia | il manifesto Il Manifesto Domani la prima preghiera del venerdì a Santa Sofia dal ritorno a moschea

AGI - Sono attesi fino a 1500 fedeli, si è provveduto a blindare l'intera area, verranno schierati fino 17 mila agenti delle forze di sicurezza, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha mancato ...

Turchia spadroneggia in acque greche. Atene: "Pronti a difenderci"

Le tensioni si aggiungono a quelle, mai sopite, su Cipro, le cui acque territoriali Erdogan rivendica per intero, e alla decisione del “sultano” di convertire in moschea la basilica di Hagia Sofia a ...

