Era Lorenzo Licitra di X-Factor: oggi a 28 anni con Gabriele Rossi [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Ha vinto l’undicesima edizione di X-Factor Italia il talentuoso Lorenzo Licitra. Ma a far parlare di lui ora non è il suo talento canoro, bensì una sua certa complicità con un attore e ballerino italiano molto amato dal grande pubblico: Gabriele Rossi. Photo by – Instagram Lorenzo Licitra, dopo X- Factor, la sua è stata … L'articolo Era Lorenzo Licitra di X-Factor: oggi a 28 anni con Gabriele Rossi FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Enry_Inter93 : Follia, ma del resto non sono stupito visto che c’è già il precedente di Lorenzo che nel 2013 ad Assen nelle FP2 si… - SabriYellow46 : @pins_a_roulette Non so, dipende tutto dai medici se lo dichiareranno fit per la gara comunque...ma ero certa che l… - uncleofthunder : vabbè ormai tutti sappiamo che non è umano, mi ricorda quella volta ad assen che Lorenzo si ruppe la clavicola nell… - Carmen36051956 : RT @carmentpf: @doluccia16 Questa foto è di Lorenzo Crea,di rai news. L'ha chiamata'lo yacht in amicizia al largo di ischia'. Ha ricevuto v… - the_fourty : RT @carmentpf: @doluccia16 Questa foto è di Lorenzo Crea,di rai news. L'ha chiamata'lo yacht in amicizia al largo di ischia'. Ha ricevuto v… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lorenzo MotoGP, Andrea Dovizioso: "Jorge Lorenzo non è un problema" Corse di Moto FANTARACCONTI - Dopo 17 anni vinco il mio primo fantacalcio grazie a Calabria

Quest’anno la mia strategia in fase d’asta era 1 portiere forte con difesa forte. Uno tra Handanovic e Szczesny, ed è arrivato lo sloveno. Difesa e centrocampo con titolari forti ma senza svenarmi per ...

Era Lorenzo Licitra di X-Factor: oggi a 28 anni con Gabriele Rossi [FOTO]

Da allora poi sono stati sovente immortalati insieme ... Ma quest’anno nessuno scatto all’orizzonte! Intanto Lorenzo -dal canto suo- che può anche festeggiare la conquista del disco d’oro con il suo ...

Quest’anno la mia strategia in fase d’asta era 1 portiere forte con difesa forte. Uno tra Handanovic e Szczesny, ed è arrivato lo sloveno. Difesa e centrocampo con titolari forti ma senza svenarmi per ...Da allora poi sono stati sovente immortalati insieme ... Ma quest’anno nessuno scatto all’orizzonte! Intanto Lorenzo -dal canto suo- che può anche festeggiare la conquista del disco d’oro con il suo ...