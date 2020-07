Era la signorina Trinciabue: 24 anni dopo è una signora bellissima, capelli bianchi e… [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Matilda, sei mitica! Il film cult degli anni Novanta ha lasciato il segno in milioni di telespettatori, al punto che la sua messa in onda televisiva, anche a distanza di anni, continua ad essere un successo. E se Matilda è la mascotte della storia, è altrettanto mitica la sua “antagonista”, la signorina Trinciabue. Ma cosa fa oggi Pam Ferris, l’attrice che ha interpretato la temibile insegnante nella famosa pellicola? L’ncubo di tanti ragazzini, giunonica e inquietante, la signorina Trinciabue è stata “la cattiva perfetta”. Il suo personaggio è infatti passato alla storia e l’attrice è rimasta legata a quel ruolo per molto tempo nell’immaginario collettivo. Pam Ferris, la severa educatrice tratta dal ... Leggi su velvetgossip

Era signorina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Era signorina