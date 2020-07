Enrico Nigiotti rinvia il tour teatrale al 2021 (Di giovedì 23 luglio 2020) Enrico Nigiotti rinvia il tour teatrale al 2021. Il cantautore sui social: “Sto impiegando questo momento di silenzio per scrivere cose che vi sorprenderanno” L’appuntamento è rimandato di un anno. È lo stesso Enrico Nigiotti ad annunciare, sui social, il nuovo rinvio del tour teatrale, inizialmente previsto per lo scorso maggio. Il cantautore tornerà sui palchi di tutta… L'articolo Enrico Nigiotti rinvia il tour teatrale al 2021 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

radiolisola : #NowPlaying: Enrico Nigiotti - Baciami adesso - radio7asiago : Now Playng: Enrico Nigiotti - Baciami Adesso - Fra28855413 : RT @foreignerland: 3) Elena D'Amario ed Enrico Nigiotti (669 voti)??. Loro sono LA SHIP. Il 'Voglio che vada avanti lei al posto mio' di Enr… - WebradioFinance : Ora in onda Enrico Nigiotti - Notturna su Webradio Finance - Antoniadadda : @ToniaPeluso Enrico Nigiotti ? -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Nigiotti

LettoQuotidiano

L’appuntamento è rimandato di un anno. È lo stesso Enrico Nigiotti ad annunciare, sui social, il nuovo rinvio del tour teatrale, inizialmente previsto per lo scorso maggio. Il cantautore tornerà sui p ...Annunciate le nuove date del tour teatrale di Nigiotti. Al via dal 7 maggio a Bologna. Ecco come acquistare i biglietti BOLOGNA – A causa della situazione dell’emergenza sanitaria e alla luce delle re ...