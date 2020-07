Enrico Lucherini si racconta a FQMagazine: “Ho cominciato come attore, ero un cane che abbaiava. Non ho mai giocato coi flirt, troppo facile dire ‘quella sta con quello’, che palle” (Di giovedì 23 luglio 2020) Da uno capace di far sfilare Claudia Cardinale sulla spiaggia di Cannes con un ghepardo al guinzaglio – era il maggio del ’63 e doveva lanciare de Il Gattopardo,– ti aspetti di tutto. Persino che a 88 anni decida di tornare a recitare in teatro. Enrico Lucherini, press agent e creatore di star, è fatto così: genio e imprevedibilità, intuito feroce e ironia al vetriolo, teorico assoluto del «purché se ne parli», ha giocato tutta la vita senza paura con l’acqua e con il fuoco (quello vero, non quello figurato) pur di far finire in copertina un film o un’attrice. Eternamente insofferente alle convenzioni e alla noia, alla vigilia del compleanno – compie gli anni l’8 agosto – si è già fatto un regalo. “A dicembre porto in scena uno ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Enrico Lucherini si racconta a FQMagazine: “Ho cominciato come attore, ero un cane che abbaiava. Non ho mai giocat… - FQMagazineit : Enrico Lucherini si racconta a FQMagazine: “Ho cominciato come attore, ero un cane che abbaiava. Non ho mai giocato… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Lucherini Enrico Lucherini si racconta a FQMagazine: “Ho cominciato come attore, ero un cane che abbaiava Il Fatto Quotidiano Verso le elezioni, anche Donella Mattesini in lizza per le liste Pd?

In lizza per le Comunali di settembre c’erano già Beppe Marconi, probabile candidato della «lista dei medici» del centrosinistra, CuriAamo Arezzo, e Gianni Cantaloni, antico assessore delle giunte di ...

A volte ritornano: Donella Mattesini in lizza?

A volte ritornano. No, non sono i morti viventi ma i politici di lungo corso, quelli la cui carriera non finisce mai. In lizza per le Comunali di settembre c’erano già Beppe Marconi, probabile candida ...

In lizza per le Comunali di settembre c’erano già Beppe Marconi, probabile candidato della «lista dei medici» del centrosinistra, CuriAamo Arezzo, e Gianni Cantaloni, antico assessore delle giunte di ...A volte ritornano. No, non sono i morti viventi ma i politici di lungo corso, quelli la cui carriera non finisce mai. In lizza per le Comunali di settembre c’erano già Beppe Marconi, probabile candida ...