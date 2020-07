Eni e l'autolesionismo della nostra magistratura (Di giovedì 23 luglio 2020) È un paradosso tutto italiano e va in scena nelle aule del Tribunale di Milano È un paradosso tutto italiano e va in scena nelle aule del Tribunale di Milano. La richiesta di condanna a 8 anni dell'ad di Eni Claudio Descalzi per le presunte tangenti pagate da Eni e Shell in Nigeria risponde sicuramente al desiderio di giustizia del magistrato inquirente, ma è anche un'icona dell'autolesionismo nazionale. A beneficiare di quella giustizia non sarebbero l'Italia e i suoi cittadini, ma nazioni e compagnie petrolifere che considerano l'Eni un temibile concorrente e l'Italia un immeritato protagonista del settore energetico. In quel settore Descalzi, come il suo predecessore Paolo Scaroni indagato nella stessa vicenda, è un protagonista e un alfiere dei successi dell'Eni. Scaroni in Libia ci salvò quando, caduto Gheddafi , sembravamo ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Eni autolesionismo Eni e l'autolesionismo della nostra magistratura il Giornale