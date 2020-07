ENAV rinvia pubblicazione risultati per recepimento effetto deroga a Cielo Unico Europeo (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – ENAV ha annunciato lo slittamento della data di pubblicazione dei risultati del primo semestre 2020 dal 4 agosto al 29 settembre 2020 al fine di tenere conto in massimo grado degli effetti contabili legati alla proposta di deroga temporanea, valida per il 2020 e 2021, al sistema di tariffazione del Cielo Unico Europeo dovuta alla pandemia di Covid-19. La deroga, comunicata dalla Società lo scorso 13 luglio 2020, che verrà messa in votazione agli Stati Membri a settembre 2020. Avuto riguardo alla raccomandazione ESMA 32-63-972 del 20 maggio 2020 in materia di risultati semestrali, la Società, sentito il collegio sindacale e informati i revisori contabili, ritiene opportuno avvalersi del tempo ... Leggi su quifinanza

