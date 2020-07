Emisferi, il nuovo lavoro di Barbara Eramo (Di giovedì 23 luglio 2020) Barbara Eramo, cantante ed autrice, nata a Taranto e residente a Roma da diversi anni è una vera artigiana della musica: ha collaborato per diverse colonne sonore e con Nicola Piovani, realizzato un disco con il produttore francese Hector Zazou, cantato un paio di Capodanni fa al Circo Massimo con la compagnia di danza i Kitonb, ed è super attiva all'estero col circuito di musica world. In questo nuovo album Emisferi, ha brani composti per immagini e danza, con atmosfere sospese e suoni vocalizzati che non scelgono un idioma preciso bensì suoni funzionali alla melodia, una canzone composta in origine sul suono del santur persiano e una anche in arabo(una canzone tradizionale libanese famosa in tutto il mondo arabo da una poesia d'amore del poeta libanese Gibran Khalil). LA GRANDE ONDA estratto ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Emisferi nuovo Emisferi, il nuovo lavoro di Barbara Eramo Panorama Arriva in Italia Pepco, colosso del discount non alimentare

Approda in Italia, dalla nativa Polonia, Pepco, category killer di abbigliamento per tutta la famiglia, tessile casa, giocattoli e bazar (40%), con una scala prezzi imbattibile, abbinata a un design m ...

Rugby, Test Match: World Rugby propone un Sei Nazioni allargato a novembre

Le partite saltate del Guinness Sei Nazioni 2020 da disputare a fine ottobre, poi una settimana di pausa e di nuovo in campo. È questa la proposta di World Rugby per ridisegnare il calendario internaz ...

Approda in Italia, dalla nativa Polonia, Pepco, category killer di abbigliamento per tutta la famiglia, tessile casa, giocattoli e bazar (40%), con una scala prezzi imbattibile, abbinata a un design m ...Le partite saltate del Guinness Sei Nazioni 2020 da disputare a fine ottobre, poi una settimana di pausa e di nuovo in campo. È questa la proposta di World Rugby per ridisegnare il calendario internaz ...