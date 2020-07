Embody Gaming Chair è la sedia da gaming dal folle prezzo di €1.320 (Di giovedì 23 luglio 2020) Logitech G e Herman Miller hanno presentato una nuova serie di accessori e forniture da gaming di alta qualità, tra cui la Embody gaming Chair, la "prima vera sedia ergonomica del settore" tutta da scoprire (soprattutto il prezzo) nel comunicato ufficiale.Basata sull'iconica Embody Chair di Herman Miller, che ha stabilito il punto di riferimento per la distribuzione della pressione, l'allineamento naturale e il supporto per un movimento sano, la Embody gaming Chair è stata modificata per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti e degli streamer. Oltre alla Embody gaming ... Leggi su eurogamer

