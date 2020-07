Elisabetta Gregoraci foto backstage rovente, l’abito blu si apre e mostra: «Da togliere il fiato…» (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ultimo scatto di Elisabetta Gregoraci è di una sensualità disarmante. Una foto che ha acceso di desiderio gli animi dei fan, colpiti dal fisico statuario e dalle curve mozzafiato. A rendere ancora più eccitante il ritratto nel bagno del camerino la posa scomposta e l’abito blu dallo spacco vertiginoso, che lascia scoperte le gambe sinuose. Erotismo alle stelle, lo sguardo magnetico fa sognare. E i follower si sono riversati in basso alla foto scatenandosi in complimenti di ogni tipo. Alcuni decisamente coloriti, assai piccanti… leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini Instagram doccia bollente, fisico statuario: «Prospettiva eccitante…» Elisabetta Gregoraci foto ... Leggi su urbanpost

marian_sevilla : RT @_GabbaFamily: Stasera Francesco sarà ad Otranto per registrare #BattitiLive che andrà in onda in tv nei prossimi giorni. IG Story: Eli… - gabbani_P : RT @_GabbaFamily: Stasera Francesco sarà ad Otranto per registrare #BattitiLive che andrà in onda in tv nei prossimi giorni. IG Story: Eli… - skyspace04 : RT @_GabbaFamily: Stasera Francesco sarà ad Otranto per registrare #BattitiLive che andrà in onda in tv nei prossimi giorni. IG Story: Eli… - Enken51474164 : RT @_GabbaFamily: Stasera Francesco sarà ad Otranto per registrare #BattitiLive che andrà in onda in tv nei prossimi giorni. IG Story: Eli… - dolcelilly83 : RT @_GabbaFamily: Stasera Francesco sarà ad Otranto per registrare #BattitiLive che andrà in onda in tv nei prossimi giorni. IG Story: Eli… -