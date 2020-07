Elisa Isoardi al naturale su Instagram. E arriva il commento di Caterina Balivo (Di giovedì 23 luglio 2020) Periodo di relax e di vacanza anche per la bella Elisa Isoardi. I molteplici impegni che la stagione televisiva recentemente conclusasi l’hanno portata a sostenere sono momentaneamente sospesi, pertanto è arrivato, per la conduttrice, il momento di riposare. Se è vero che la sua avventura a La Prova del Cuoco si è conclusa, è altrettanto vero che la bella conduttrice non riesce proprio a stare lontana dai fornelli. Com’è possibile vedere sul suo profilo Instagram, dopo l’ultima puntata del cooking show si è dedicata a due cose: i suoi amici e le ricette, che continua a sperimentare anche lontana dagli studi Rai. L’ultima foto pubblicata, in particolare, è deliziosa: la conduttrice si mostra ai suoi fan struccata e bellissima al ... Leggi su dilei

