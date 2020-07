Effetto Covid sul lavoro: crollano le assunzioni ma frenano (per decreto) i licenziamenti. I più penalizzati sono i precari – I dati dell’Inps (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio) crollano le assunzioni nel settore privato. Nei primi quattro mesi del 2020 sono state 1 milione e 493 mila: un dato che, secondo i dati forniti dall’Inps nel suo Osservatorio sul precariato, rappresenta una contrazione «molto forte» (-39%) rispetto allo stesso periodo del 2019. La diminuzione è «risultata particolarmente rilevante nel mese di aprile (-83%), ancor più del mese di marzo (-45%) per Effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 e le conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonché la più generale caduta della produzione e dei consumi». Per quanto riguarda i licenziamenti e le cessazioni ... Leggi su open.online

ROMA (ITALPRESS) – E’ pesante l’effetto dell’emergenza coronavirus sul mercato del lavoro. Secondo i dati Inps, nei primi 4 mesi del 2020 le assunzioni sono state il 39% in meno rispetto allo stesso ...

Tocilizumab: uno studio osservazionale nella COVID-19

E' ormai noto che la cosiddetta "tempesta citochinica" può portare a gravi conseguenze nella COVID-19 e ad un aumento della mortalità ... non è adatto a dimostrare una relazione di tipo causa-effetto ...

