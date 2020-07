Effetto Covid sul lavoro, ad aprile -83% assunzioni (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – E’ pesante l’Effetto dell’emergenza coronavirus sul mercato del lavoro. Secondo i dati Inps, nei primi 4 mesi del 2020 le assunzioni sono state il 39% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.Nel dettaglio le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel primo quadrimestre del 2020 sono state 1.493.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-39%) ed è risultata particolarmente rilevante nel mese di aprile (-83%), ancor più del mese di marzo (-45%), per Effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 e le conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonchè la più generale caduta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

«Sotto al sole di Riccione» - come cantavano “The Giornalisti” - si sta pure bene. In vacanza, Sotto quello di Latina e Aprilia, per prenotare una prestazione, pagare il ticket o effettuare una visita ...

Sahel, senz’acqua difficile anche combattere il Covid

In questo scenario drammatico il Covid-19 rischia di generare un catastrofico effetto moltiplicatore. «Per molti di noi, l’acqua è una certezza imprescindibile per la nostra routine quotidiana, ...

