Edolo, incidente in moto: muore giovane padre di tre figli (Di giovedì 23 luglio 2020) Edolo, Brescia,, 23 luglio 2020 - La frazione di Mù di Edolo e Malè in Trentino piangono Walter Magnani, 26 anni, padre di tre figli , da poco trasferito in Valle Camonica dalla sua regione di origine. Leggi su ilgiorno

lavocedelne : Trentino muore in moto a 26 anni dopo schianto con mezzo pesante nel Bresciano - xmetterglipaura : RT @Daniele_Manca: Milano, incidente in monopattino elettrico tra via Braga e via Edolo, donna grave Lo scenario più ragionevole sembra que… - Daniele_Manca : Milano, incidente in monopattino elettrico tra via Braga e via Edolo, donna grave Lo scenario più ragionevole sembr… -