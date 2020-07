Edizioni Star Comics: dal 9 settembre la nuova serie manga di Kaguya-sama: Love Is War di Aka Akasaka (Di giovedì 23 luglio 2020) L’amore può essere un gioco in cui c’è chi vince e c’è chi perde, una lotta senza esclusione di colpi in cui ogni mossa dev’essere attentamente calcolata. Arriverà a settembre la novità più attesa da tutti gli amanti del manga: Kaguya-sama: Love Is War, un fumetto sull’arte della guerra tra innamorati. A metà fra commedia romantica e sfida strategica, Kaguya-sama, annunciato durante lo scorso Lucca Comics & Games, è stato accolto con grandissimo e unanime entusiasmo. Tra i 10 fumetti più venduti in Giappone nel 2019 – raggiungendo i 10 milioni di copie – e vincitore del premio “Shogakukan Award” nel 2020, ... Leggi su quotidianpost

