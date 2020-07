E' ufficiale, Emery è il nuovo tecnico del Villareal (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - Unai Emery è il nuovo allenatore del Villarreal. E' stato lo stesso club della Liga spagnola a ufficializzare l'accordo con il tecnico basco, classe '71, per le prossime tre ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Unai Emery è il nuovo allenatore del Villarreal. E' stato lo stesso club della Liga spagnola a ufficializzare l'accordo con il tecnico basco, classe '71, per le prossime tre st ...Unai Emery torna ufficialmente in Spagna dopo le esperienze in Francia e Inghilterra rispettivamente sulle panchine di PSG e Arsenal Unai Emery riparte dalla ...