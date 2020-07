E’ finita tra Fabio Volo e Johanna Maggy, un altro matrimonio spezzato (Foto) (Di giovedì 23 luglio 2020) Era da tanti mesi che c’era silenzio tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy, il matrimonio è ormai finito e la certezza la dà la rivista Chi. Da tempo non c’erano più Foto social di Fabio Volo e la sua bellissima moglie, ormai è certo che si siano lasciati. E’ stata Johanna a fare le valigie e andare via, sembra abbia scelto di trasferirsi alle Baleari ma non è stata lei a decidere di chiudere con un matrimonio che sembrava dovesse durare per sempre. Dicono che la decisione di lasciarsi sia avvenuta di comune accordo. Un legame iniziato nel 2011, una storia d’amore solida con tanti meravigliosi momenti condivisi sui social, dai viaggi alle gioie della vita. ... Leggi su ultimenotizieflash

