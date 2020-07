Ducati e-Scrambler, l’e-bike per muoversi in libertà con stile (Di giovedì 23 luglio 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Spostarsi nel traffico cittadino ed esplorare le strade di aperta campagna in sicurezza, senza rinunciare allo stile e alla sensazione di libertà tipici del mondo Scrambler, è possibile in sella alla e-Scrambler Ducati, la trekking e-bike realizzata dalla Casa di Borgo Panigale in collaborazione con Thok. La e-Scrambler è una e-bike “urban ready” con telaio in alluminio e componenti di alta gamma, che si ispira per design e attitudine alla “Land of Joy”. Il motore Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh e gli pneumatici Pirelli Cycl-e GT garantiscono a questo modello una grande autonomia per percorrere anche gli itinerari più lunghi in agilità e totale sicurezza. Il ... Leggi su ildenaro

La Scrambler Ducati diventa una e-bike

Da Borgo Panigale una tuttofare con lo spirito della sorella motociclistica. Prezzo? 3699 Euro al netto del bonus statale ...

