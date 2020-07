Drodesera cambia pelle, fra linguaggi e sperimentazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Drodesera cambia pelle e, da vero camaleonte che sa capire il mutare dei tempi, abbandona la forma festival per assumere quella di una programmazione che dura tutto l’anno con una curatela permanente ed allargata. ‘XL’ è la taglia forte con cui venerdì 17 luglio Centrale Fies ha aperto ad un pubblico contingentato le porte del suo nuovo essere in scena, non solo appuntamento estivo ma, come già da anni nel suo Dna, generatore di un lavoro di ricerca e progettazione artistica … Continua L'articolo Drodesera cambia pelle, fra linguaggi e sperimentazione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

