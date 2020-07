Donna stuprata a Milano, arrestato africano 24enne: trovati riscontri nel Dna (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 lug – E’ finito in manette stamattina con l’accusa di violenza sessuale per lo stupro del Monte Stella il 24enne immigrato africano sul quale la polizia investigava da 8 giorni. Lo straniero, un giovane senza fissa dimora che gravitava tra i quartieri Qt8 e San Siro, secondo gli investigatori avrebbe stuprato una 45enne all’interno del parco della Montagnetta. La vittima, che all’atto della violenza stava portando a passeggio il cane, non era riuscita a fornire particolari sulle fattezze dell’aggressore, se non l’altezza (u metro e ottanta) e l’etnia africana del proprio aggressore. Ad incastrarlo l’analisi del Dna sui resti biologici rivenuti nella stradina – un sentiero lontano dai viali più frequentati – lungo la quale è avvenuta la violenza, e ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : DONNA STUPRATA DI GIORNO AL PARCO A MILANO, FERMATO GIOVANE AFRICANO - Corriere : Milano, donna stuprata al parco Monte Stella: fermato il violentatore - Corriere : Milano, donna stuprata al parco Monte Stella: fermato il violentatore - MarcG_69 : RT @LegaSalvini: DONNA STUPRATA DI GIORNO AL PARCO A MILANO, FERMATO GIOVANE AFRICANO - IlPrimatoN : Il fermato è un senza fissa dimora. Lo stupro è avvenuto 8 giorni fa al parco le Montagnette nel capoluogo lombardo -

Ultime Notizie dalla rete : Donna stuprata Sulle violenze sessuali serve un'altra narrazione

Eccola l’ennesima notizia che non avremmo voluto leggere e che soprattutto non doveva essere raccontata in questo modo. Parliamo di un tentativo di stupro tra le mura domestiche. Un anziano di 89 anni ...

Stupro al parco Monte Stella, la prova del Dna inchioda un africano

Svolta nelle indagini sullo stupro al Parco Monte Stella, in zona San Siro a Milano. La polizia ha fermato un 24enne di origine africana sospettato di essere l'autore della brutale violenza sessuale p ...

Eccola l’ennesima notizia che non avremmo voluto leggere e che soprattutto non doveva essere raccontata in questo modo. Parliamo di un tentativo di stupro tra le mura domestiche. Un anziano di 89 anni ...Svolta nelle indagini sullo stupro al Parco Monte Stella, in zona San Siro a Milano. La polizia ha fermato un 24enne di origine africana sospettato di essere l'autore della brutale violenza sessuale p ...