Donald Trump ha cancellato la convention dei Repubblicani prevista per l’estate (Di venerdì 24 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato la convention dei Repubblicani che era prevista per fine agosto a Jacksonville, Florida: lo ha annunciato giovedì, dopo che per settimane era stato estesamente criticato per aver ripetuto di volerla fare Leggi su ilpost

adamboultonSKY : Woody Johnson: Persona non grata - fattoquotidiano : “La notte in cui papà morì zio Donald andò al cinema”. E il libro di Mary Trump, nipote del presidente, vende quasi… - HuffPostItalia : Donald Trump: 'Se vincerà Joe Biden, per l'America sarà l'inferno' (VIDEO) - Twittytwitty17 : RT @frustametafora: UK, 51° stato degli USA ?? Il motto 'Take back control' risulta ironico se pensiamo che rappresentava la politica UK pe… - tiziana13_tp : @OverlookHotel71 QAnon è una teoria del complotto di estrema destra secondo la quale esisterebbe un'ipotetica trama… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump dice che non è sicuro che accetterà i risultati delle elezioni Wired Italia Donald Trump ha cancellato la convention dei Repubblicani prevista per l’estate

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato la convention dei Repubblicani che era prevista per fine agosto a Jacksonville, Florida: lo ha annunciato giovedì, dopo che per settimane era ...

Pompeo si appella al "mondo libero" contro la "tirannia" della Cina

L'intervento del capo della diplomazia fa seguito alla chiusura del consolato cinese a Houston, descritto come una "centrale di spionaggio" ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato la convention dei Repubblicani che era prevista per fine agosto a Jacksonville, Florida: lo ha annunciato giovedì, dopo che per settimane era ...L'intervento del capo della diplomazia fa seguito alla chiusura del consolato cinese a Houston, descritto come una "centrale di spionaggio" ...